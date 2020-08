Oberbürgermeister Frank Dudda und Andreas Reichel, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung der Steag, haben am Donnerstag gemeinsam die neue Ausbildungswerkstatt des Essener Energieunternehmens an der Forellstraße nach acht Monaten Bauzeit offiziell eröffnet.

In der neuen Ausbildungswerkstatt ist auf 900 Quadratmetern alles untergebracht, was es für eine anspruchsvolle und erfolgreiche Ausbildung in technischen Berufen braucht – Sozial- und Besprechungsräume sowie Umkleiden, Dusch- und Sanitärräume finden in dem Neubau Platz. Die eigentliche Ausbildungswerkstatt inklusive der Büros für die Ausbilder ist in einer bereits bestehenden Fahrzeughalle entstanden. Dort reihen sich nun 36 Werkbänke, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen und Fräsen aneinander. Technisches Highlight der neuen Werkstatt ist eine moderne Schulungsumgebung für speicherprogrammierbare Steuerungen.

„Ich freue mich darüber, dass mit der Ausbildungswerkstatt hier in unserer Stadt ein Ort entstanden ist, an dem junge Menschen aus Herne und Umgebung die Chance bekommen, ihre eigene berufliche Zukunft zu gestalten. Berufseinsteigern gute Perspektiven zu bieten, das ist das Ziel des Bündnisses für Arbeit in Herne“, betonte Oberbürgermeister Frank Dudda. „Die jungen Menschen, die wir jetzt ausbilden, sind unsere Fachkräfte und Kollegen von morgen. Für viele Bereiche, zum Beispiel für die Elektro- und Servicetechnik, benötigen wir speziell geschultes Fachpersonal, das wir am Arbeitsmarkt kaum finden. Steag legt deshalb besonders viel Wert auf die Qualität der eigenen betrieblichen Ausbildung und investiert damit gezielt in die Zukunft des Unternehmens“, so Andreas Reichel.

In der Ausbildungswerkstatt werden in den vier Lehrjahren bis zu 64 Auszubildende gleichzeitig betreut. Ausbildungsleiter Torsten Koch: „Mit der neuen Ausbildungswerkstatt wird Herne zu unserem zentralen Ausbildungsort für die gewerblichen und technischen Berufe.“ Bislang lernten die Auszubildenden in den Ausbildungsstätten an Standorten in Duisburg und Lünen.

Die Entscheidung, eine neue Ausbildungswerkstatt in Herne zu bauen, trägt auch dem Umstand Rechnung, dass das Unternehmen technisches Fachpersonal künftig weniger für Großkraftwerke, sondern mehr und mehr im Bereich der technischen Dienstleistungen und beim Anlagenbetrieb benötigt. Die Steag Technischer Service, die ihren Kunden aus Energiewirtschaft, Kommunen und Industrie Service- und Instandhaltungsdienstleistungen anbietet, übernimmt deshalb die gewerbliche und technische Ausbildung innerhalb des Konzerns.

Derzeit bildet Steag junge Menschen zu Elektronikern für Betriebstechnik und Industriemechanikern aus. Insgesamt sind momentan 87 gewerbliche und technische Auszubildende bei dem Energieunternehmen beschäftigt. In Kürze werden die Stellenausschreibungen für die neuen Ausbildungsplätze im Ausbildungsjahr 2021 auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht.