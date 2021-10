Die Pflegeschule der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr stellt am Dienstag, 26. Oktober, 18 Uhr, im Rahmen eines Infoabends die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft vor.

Eine Ausbildung – Viele Möglichkeiten: Durch die generalistische Pflegeausbildung erhalten die Auszubildenden alle Kompetenzen, die sie für die Pflege von Menschen jeder Altersgruppe benötigen. Der Infoabend findet vor Ort am Campus der St. Elisabeth Gruppe, Widumer Straße 8, statt. Die Ausbildung wird in diesem Jahr noch einmal zum 1. Dezember angeboten.

Im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung werden die Auszubildenden in den ersten beiden Jahren gemeinsam unterrichtet und erhalten so einen Einblick in alle Bereiche der Pflege. Dazu zählen unter anderem die Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege. „Im dritten Ausbildungsjahr können sich die Auszubildenden dann für einen dieser Bereiche als späteren beruflichen Schwerpunkt entscheiden“, erklärt Sabine Dreßler, Leitung der Pflegeschule.

Beim Infoabend stellen Mitarbeiter der Pflegeschule die Ausbildung vor und geben Tipps für die Bewerbung.

Weitere Infos und Anmeldung: Tel. 02323/499-2632, oder www.elisabethgruppe.de/gkp-online. Die Teilnahme ist nur für getestete, geimpfte oder genesene Personen mit einem offiziellen Nachweis möglich.