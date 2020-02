Chinesische Handwerker und Ingenieure gefragt

Auf Anfrage bei der Chinesischen Regierung: Können ihre Handwerker und Ingenieure, die das Krankenhaus in Wuhan in 10 Tagen gebaut haben auch den Berliner Flughafen fertig stellen?

Kam prompt die Antwort: Wegen ein bis zwei Nachtschichten steht der Flug in keinem Verhältnis!!!