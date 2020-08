Im Februar 2019 haben die Bauarbeiten von Entsorgung Herne auf dem 25.238 m² großen Gelände an der Meesmannstraße gegenüber dem Wertstoffhof begonnen. Entsorgung Herne investierte 11,8 Mio € in einen zentralen Betriebshof, der an die Stadt Herne vermietet wird. Nun sind die Baumaßnahmen abgeschlossen. Am 03.08.2020 fand die Übergabe an die Stadt Herne statt. Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda nahm gemeinsam mit Heinz-Jürgen Kuhl, Fachbereichsleiter Stadtgrün, symbolisch den Schlüssel zum neuen Zentralen Betriebshof von Horst Tschöke, Vorstand von Entsorgung Herne, entgegen.

Alle an einem Ort

In den neuen Zentralen Betriebshof werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereiche Stadtgrün und Tiefbau und Verkehr, die bisher an mehreren verschiedenen Stellen in Herne untergebracht waren, einziehen. Die Pflege der städtischen Grünanlagen und die Unterhaltung der Verkehrswege wird dann zentral gesteuert und organisiert werden. Mehr als 200 Mitarbeitende finden auf dem Gelände an der Meesmannstraße moderne Arbeitsplätze. Neben einem Sozial- und Verwaltungsgebäude gehören Lager, Werkstätten und Garagen- und Carportanlagen sowie verschiedene Freiflächen zum neuen Betriebshof. Bei der Planung wurde nicht nur auf Funktionalität geachtet, sondern es wurden auch ökologische Aspekte berücksichtigt wie LED-Beleuchtung, Geothermie, Dachbegrünung und Regenwassernutzung.