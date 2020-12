Unter dem Motto „Süß statt bitter!“ startet die Evangelische Kirche von Westfalen eine Aktion zur Adventszeit: Mehr als 18 Tonnen Orangen aus ökologischem Anbau und fair gehandelt rollen in die Region.



Allein im Kirchenkreis Herne gehen mehr als 700 Kilogramm der Orangen an Kirchengemeinden, Kindertagesstätten, den Weltladen Esperanza sowie an Privatpersonen. Darüber hinaus hat das Eine-Welt-Zentrum Mitstreiter in Bochum, Recklinghausen, Gelsenkirchen und Marl gewonnen und die Auslieferung des Obstes unterstützt. Der Weltladen an der Freiligrathstraße 19 verkauft die Früchte zurzeit.

Zum Hintergrund: Im Süden Italiens schuften afrikanische Migranten sowie Wanderarbeiter auf Plantagen. Gerade in der Winterzeit hat die Orangen-Ernte Hochkonjunktur. Die rund 2000 Erntehelfer bekommen allerdings nur einen Hungerlohn in Höhe von etwa 25 Euro für einen Tag harter Arbeit. Weil Konzerne und Handelsketten den Preis diktieren, müssen viele bäuerliche Betriebe ihre Orangen für einen Preis verkaufen, der kaum die Kosten für das Pflücken abdeckt. Dagegen wehrt sich der Verein SOS Rosarno in Kalabrien. Er will Bauern und Saisonkräften menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei fairen Preisen und Löhnen ermöglichen.

Die Landeskirche unterstützt das Anliegen von SOS Rosarno. Der zuständige Dezernent Ulrich Möller erklärt, mit dem Kauf fairer Orangen könnten Menschen ein Zeichen gegen Ungerechtigkeit setzen. Auch die Flüchtlingsarbeit der Waldenser Kirche, das Projekt Mediterranean Hope, wird mit der Aktion unterstützt. Für ein Kilogramm bekommen Bauern in Kalabrien oft nur 12 Cent. "Das deckt nicht einmal die Produktionskosten von mindestens 20 Cent und reicht nicht für gerechte Löhne“, sagt Giuseppe Pugliese von SOS Rosarno. Die Bauern müssten die Früchte entweder verfaulen lassen oder die Tagelöhner ausbeuten. Sein Verein stellt stattdessen den direkten Kontakt zwischen Bauern, Arbeitern und Einkaufsgemeinschaften her. Zwischenstufen des Handels werden damit ausgeschaltet. Die Bauern bekämen somit einen angemessenen Preis. Dafür müssten sie den Erntehelfern Tariflöhne zahlen und ökologische Landwirtschaft betreiben. SOS Rosarno organisiert den Vertrieb an kleine Bioläden und Gruppen solidarischen Konsums. „Wir verkaufen und produzieren zu einem fairen Preis“, betont Pugliese. Er freut sich über die Unterstützung der westfälischen Kirche. Dies zeige, dass Solidarität keine Grenzen kennt.

Moderne Sklaverei, wie in den Plantagen im Süden Italiens sei eine Folge des globalen Wettbewerbs, kritisiert Eine-Welt-Promotor Markus Heißler. Die Resonanz auf die Orangenaktion in den Kirchengemeinden ist überwältigend. Damit Menschenrechtsverletzungen entlang Lieferketten wirksam verhindert werden können, genügten aber solche Initiativen nicht. „Dafür ist ein Lieferkettengesetz nötig“, so Heißler weiter. Die westfälische Landessynode unterstützt diese Forderung, damit entlang weltweiter Lieferketten Menschenrechte und Umweltstandards geachtet werden. Heißler: „Wir hoffen, dass der Bundestag Anfang 2021 endlich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet.“

Weitere Informationen:

www.sosrosarno.org