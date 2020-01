Sozialwirtschaft stellt einen gewichtigen ökonomischen Faktor in der Stadtgesellschaft dar. Bei der Mitgliederversammlung der Paritätischen (Kreisgruppe Herne) ließ der neue Geschäftsführer Oliver Becker in seinem Jahresbericht Zahlen sprechen.

Zur Kreisgruppe des Paritätischen zählen aktuell 24 Mitgliedsorganisationen mit insgesamt 65 Einrichtungen. Darin leisten knapp 1000 Teil- und Vollzeit-Beschäftigte pro Jahr rund 1 Million Arbeitsstunden und erhalten dafür etwa 19,2 Millionen Euro Entgelt, das zu einem großen Teil unter anderem über Steuern, Mieten und Konsum in die Region zurückfließt.

„Sozialwirtschaft schafft Zukunft“, betonte Rochus Wellenbrock, Vorsitzender der Kreisgruppe und Chef der Wewole-Stiftung, über das gute Jahresergebnis. Sozialwirtschaft kurbele das Wirtschaftswachstum an, schaffe eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Arbeitsplätzen insbesondere für Frauen, hebe die Kaufkraft der Haushalte und ermögliche vielen Menschen gesellschaftliche Teilhabe und ein besseres Leben. Auf allen Ebenen verzeichnete der Paritätische im vergangenen Jahr Zuwächse. Besonders erfreulich ist der Anstieg auf 131 ehrenamtlich Tätige – ein Plus um 21 Prozent.

In diesem Jahr will der Paritätische seine Arbeit in Gremien und Ausschüssen fortsetzen und mit Veranstaltungen eigene Akzente setzen. Neu im Kalender stehen die Diskussion unter dem Titel „Restrisiko Mensch!? Maßregelvollzug – was folgt danach?“ am Mittwoch, 5. Februar, in Kooperation mit der LWL-Maßregelvollzugsklinik sowie das Seminar „Vorstände gesucht!? Wie die Nachfolge im Verein gelingen kann“ am Montag, 30. März, in Zusammenarbeit mit der Akademie für Selbsthilfe und Bürgerengagement. Weitergeführt werden die bewährten Formate „Der Blaue Heinrich“ als gemeinsamer Jahresempfang der Kreisgruppen Bochum und Herne zum Thema Stadtgesellschaft am Donnerstag, 13. Februar, im Kunstmuseum Bochum sowie das „Paritätische Filmfest“ im November.

herne.paritaet-nrw.org