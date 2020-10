Es gibt kein neues Wohn- und Gewerbegebiet, bei dem nicht von Anfang an Strom-, Wasser- und Energieversorgung fest eingeplant ist. Diese Bausteine der Infrastruktur müssen jedoch um ein unverzichtbares Element erweitert werden: Digitalisierung.

„Es wird in Zukunft kein neues Wohn- oder Gewerbegebiet mehr geben, bei dem nicht von Beginn an auch die digitale Infrastruktur geplant wird“, benennt Holger Stoye, Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne (WFG) eine wesentliche Herausforderung für die Gestaltung von Städten. Diese Erkenntnis zog sich wie ein roter Faden durch eine Diskussionsrunde unter dem Titel „Quartiere und Immobilien in der digitalen Stadt“, die im Kulturzentrum stattfand.

Zum Hintergrund: Städte mit Hilfe von Technologie smart und damit fit für die Zukunft zu machen, ist ein Trend, der mittlerweile auf der ganzen Welt zu beobachten ist. Stoye: „Wir müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung eruieren und neue Technologien als Problemlöser nutzen. Die komplette Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten muss neu gedacht werden und das schon bei den ersten Planungen.“

Doch wie können die Städte nachhaltiger werden und ihren Bewohnern eine lebenswerte Umgebung bieten? Bei der Veranstaltung im Kulturzentrum wurde deutlich, dass zwingend wichtige Bereiche wie Umwelt, Energie und Verkehr intelligent miteinander vernetzt werden müssen. Die Experten vor Ort warfen den Blick auf hierfür erforderliche Netzstrukturen, auf Voraussetzungen, die schon bei der Planung von Häusern berücksichtigt werden müssen, auf die Vernetzung von Energie und Mobilität.

Technische Grundlage hierfür könnte in Herne die neue Smart-City-Plattform werden. Mittels des Funknetzes Lorawan (Long Range Wide Area Network) können Daten aus dem ganzen Stadtgebiet erfasst werden und als wertvolle Informationen für alle Nutzer dienen. Sensoren sammeln in Echtzeit Informationen über Bewegungsströme, Energieverbrauch, Verkehr und Nutzungsverhalten und schicken sie an eine zentrale Stelle zur Auswertung. Wo gibt es freie Parkplätze? Wann gehen die Straßenlaternen an oder aus? Wo staut sich der Verkehr?

Wichtig sei, dass der Zugang zu diesem System vielen Menschen offen ist. Nur so könne es sich als Standard etablieren, stellt Stoye fest. Geräte und Gegenstände im sogenannten Internet der Dinge können so leichter kompatibel vernetzt werden.

Wer sich über dieses Thema tiefergehend informieren möchte, kann sich den Stream zur Veranstaltung noch online anschauen.

