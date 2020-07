In Herne-Mitte kommt die Fernwärme aus der Nähe: In der Hiberniastraße und der Goethestraße verlegen die Stadtwerke zurzeit neue Leitungen, die zum effizienten Heizen die Abwärme eines nahe gelegenen Chemiewerks in die Haushalte bringen. Bei einem Termin vor Ort haben sich die künftigen Fernwärme-Kunden jetzt die Ausbauarbeiten angesehen.

Kohle, Koks, Gas – die Eheleute Smitkowski wohnen seit 50 Jahren auf der Hiberniastaße und haben schon mit unterschiedlichen Energieträgern geheizt. Jetzt haben sie sich für Fernwärme entschieden. „Schließlich müssen wir auch an unsere Kinder und Enkel denken“, betont Roswitha Smitkowski mit Blick auf die emissionsarme Nutzung der Abwärme. Überzeugt hat sie außerdem, dass ihre Wärme künftig in Sichtweite produziert und durch die wärmegedämmten Leitungen nur wenige Meter transportiert wird. Weiterer Vorteil: Heizkessel samt Wartung und Reparaturen werden überflüssig.

Im Oktober hatten die Stadtwerke in einer gut besuchten Anwohner-Veranstaltung über ihre Ausbaupläne im Projektgebiet Herne-Mitte informiert. Spontan hatten sich daraufhin eine Reihe von Hausbesitzern für eine Umstellung entschieden.

Die aktuellen Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Juli abgeschlossen. Ein Anschluss an das Wärmenetz ist aber auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich. Interessierte Anwohner können sich unter der Telefonnummer 02323/592311 beraten lassen.