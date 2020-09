Anfang mit Abstand: Unter gewohnt ungewohnten Bedingungen haben acht junge Leute ihre Ausbildung bei den Stadtwerken begonnen. Neben drei angehenden Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik, zwei Mechatronikern sowie zwei Industriekaufleuten, absolviert auch in diesem Jahr wieder ein Auszubildender ein Duales Studium im Bereich Wirtschaft.

„Die fundierte Ausbildung von jungem Fachpersonal genießt auch in herausfordernden Zeiten wie diesen einen hohen Stellenwert bei uns“, betont Stadtwerke-Vorstand Ulrich Koch. Der erste Arbeitstag stand ganz im Zeichen des Kennenlernens. Nach einer kurzen Einführung beim gemeinsamen Frühstück erkundeten die Nachwuchskräfte das Werksgelände. Am Nachmittag ging es dann in die jeweiligen Arbeitsbereiche – immer auf Abstand versteht sich.

Insgesamt sind aktuell 23 Auszubildende beim Lokalversorger beschäftigt. Hinzu kommen weitere Azubis im Rahmen der städtischen Verbundausbildung. Wer im kommenden Jahr eine Ausbildung bei den Stadtwerken beginnen möchte, kann sich noch bis zum 30. September bewerben:

stadtwerke-herne.de