Hervorragende Leistungen in ihrer Ausbildungszeit und insbesondere den Abschlussprüfungen können vier ehemalige Nachwuchskräfte der Stadt Herne vorweisen. Dafür wurden sie von Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda im Rathaus ausgezeichnet.

Alle vier Geehrten haben ihre Ausbildung mit der Note sehr gut abgeschlossen: Sandra Augustin absolvierte eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothekswesen. Leonie Bednarz schloss die Ausbildung zur Fachinformatikerin, Fachrichtung Systemintegration, ab. Mario Paust und Christian Wissor erbrachten sehr gute Leistungen in ihren dualen Studiengängen. Wissor durchlief erfolgreich das duale Studium zum Bachelor of Science Verwaltungsinformatik, während Paust den Bachelor of Arts Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre absolvierte.

Arbeiten in Herner Stadtverwaltung

„Wir freuen uns sehr, dass Sie es zusammen mit unserer Ausbildungsabteilung zu so herausragenden Leistungen gebracht haben“, erklärte Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda bei der Ehrung und bedankte sich bei den ehemaligen Auszubildenden für ihr hohes Engagement. „Bleiben Sie immer offen und neugierig und streben Sie immer danach, etwas zu verändern.“

Mit Urkunden und Präsenten gratulierte er ihnen zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen alles Gute für ihre weitere berufliche Laufbahn.