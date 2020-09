Der Wohnungsverein Herne investierte im vergangenen Jahr 6,3 Millionen Euro in den Neubau und 2,5 Millionen Euro in die Instandhaltung und Modernisierungen von Immobilien. Weitere Nachricht auf der Mitgliederversammlung: Vier Prozent Dividende werden auch 2020 ausgeschüttet.

Im Kulturzentrum berichtete Sonja Pauli als geschäftsführender Vorstand über das vergangene Geschäftsjahr und stellte ein solides Ergebnis mit einer Bilanzsumme von mehr als 54 Millionen Euro vor. 1337 Wohnungen zählen zum Bestand der Genossenschaft. Der durchschnittliche Mietpreis liegt bei 5,18 Euro pro Quadratmeter bei einem Leerstand von 0,45 Prozent und einem Mietrückstand von 0,06 Prozent.

Neben den wohnungswirtschaftlichen Zahlen berichtete Pauli über das aktuelle Neubauvorhaben. Der erste Bauabschnitt mit 24 Wohnungen an der Augustastraße konnte im Sommer fertiggestellt und vollständig bezogen werden.

Die Investitionen zur Instandhaltung und Renovierung der Immobilien beliefen sich auf mehr als 2,5 Millionen Euro. Neben den Modernisierungen und Instandhaltungen von Wohnimmobilien, die sich auf Balkonsanierungen, Erneuerung von Wohnungseingangstüren, Anstrichen und Dämmungen von Fassaden, aber auch Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich der elektronischen Verkabelung von Hausfluren sowie der Abfangung eines Treppenhauses beliefen, werden auch die Garagenhöfe der Genossenschaft saniert. Hier reichte die Sanierung von einer ausreichenden Beleuchtung über der Pflasterung alter Schotterflächen bis hin zu neuen Garagentoren.

Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit konnten an der Augustastraße die ersten 24 Wohnungen fertiggestellt werden. Die vier geplanten Gebäudekomplexe mit 47 Wohnungen werden unter Beachtung höchster ökologischer Aspekte errichtet. Die Energieversorgung erfolgt mit Hilfe einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Hauptdächer sowie das große Dach der Tiefgarage werden als Gründächer angelegt und die Wohnungen im Innenbereich erhalten einen hochwertigen Echtholzboden. Die Durchschnittsmiete in dem Neubauvorhaben liegt nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes im Jahr 2022 bei 10,29 Euro pro Quadratmeter.

Für die Bewohner des Altbestandes, welcher für das Neubauvorhaben vollständig abgerissen wird, wurden subventionierte Mieten vereinbart. Mit dieser Subvention kommt die Genossenschaft ihrer sozialen Verantwortung nach. Die geplanten Baukosten für beide Bauabschnitte sollen sich auf 11,4 Millionen Euro belaufen. Schon bald sollen erneut die Bagger an der Augustastraße anrollen: Mit den Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt soll noch im Oktober dieses Jahres begonnen werden.

Wie bereits im Geschäftsjahr 2018 konnte die Bilanzsumme der Genossenschaft die 50-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Der Jahresüberschuss lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 622000 Euro. Die Mitgliederversammlung beschloss auch in diesem Jahr die Ausschüttung einer Bruttodividende in Höhe von vier Prozent. Der Vorstand rechnet auch für das laufende Geschäftsjahr mit einem ähnlich positiven Bilanzergebnis. Aktuell hat die Corona-Pandemie keine spürbaren Auswirkungen für den Geschäftsbetrieb der Genossenschaft gezeigt.