In schwierigen Zeiten werden Fachkräfte benötigt. Und auch in der Zukunft wird der Bedarf nicht schrumpfen. Frank Neukirchen-Füsers, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, geht vom Gegenteil aus: „Der demografische Wandel bricht nicht ab, die technologischen Entwicklungen sind teils rasant und die Hürden der Pandemie werden wir über kurz oder lang genommen haben."

Es bleibe daher für Unternehmer unabdinglich, auch jetzt den eigenen Betrieb für die Zukunft fit zu machen. Ohne gut ausgebildete Fachkräfte sei dies jedoch kaum möglich. Nicht immer seien Neueinstellungen dafür notwendig, vielmehr ginge es auch darum, die Potenziale bereits vorhandener Mitarbeiter zu entdecken und zu fördern. Neukirchen-Füsers: "Vielleicht ist die Zeit gerade jetzt günstig, berufliche Qualifikationen aufzubauen."

Aus diesem Grund bieten Agentur für Arbeit und Jobcenter den Unternehmern aus Herne eine virtuelle Konferenz am Mittwoch, 16. Dezember, an. Diese soll von 10 bis 12 Uhr laufen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail (herne.veranstaltungen@arbeitsagentur.de).

Die Zuschaltung läuft über Skype for Business oder per das Telefon. Auf diese Weise erhalten die Teilnehmer Informationen über Förder-, Qualifizierungs- und Beratungsmöglichkeiten. Wer das Treffen mitgestalten möchte, kann vorab seine Fragen oder Wünsche per E-Mail durchgeben. Wer unsicher ist, welcher Kommunikationsweg der Beste ist, kann das vorab gemeinsam mit der Agentur per E-Mail klären.