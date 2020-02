In Herten wird ein Jugendlicher vermisst. Der 15-jährige Joel Can G. ist seit Dienstag, 11. Februar, verschwunden.

Wer hat ihn zuletzt gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.