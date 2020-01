Crash in der Morgenstunde: Am Donnerstag fuhr um 8 Uhr ein 36-jährige Autofahrer aus Herten auf der Recklinghäuser Straße. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Herten fuhr auf der Marler Straße. Im Bereich der Einmündung stießen die beiden Autos zusammen.



Die 23-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 11.000 Euro Sachschaden.