Ein 66-jähriger Kradfahrer aus Herne befuhr am Freitag mit einer 67-jährigen Soziusfahrerin

den Westerholter Weg in östlicher Richtung und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links abzubiegen.

Dazu überholter der Kradfahrer die an der Ampel wartenden Pkw und übersah den Wagen eines 33-jährigen Fahrzeugführer aus Herten, der ebenfalls an der Kreuzung nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und das Krad kam zu Fall. Der Kradfahrer verletzte sich leicht. Die Soziusfahrerin musste stationär behandelt werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: ca. 5100 Euro