Am Montagnachmittag nutzten unbekannte Täter das offenenstehende Fenster einer

Souterrainwohnung an der Julie-Postel-Straße um in die Räumlichkeiten zu

gelangen.

Das Fenster stand zum Lüften offen. Die Täter flüchteten mit Schmuck

in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800/2361 111

entgegen.