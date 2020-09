Ein Schwerverletzter nach einer Körperverletzung - und das vermutlich, weil sich der tatverdächtige Schläger in Herten sich angegriffen fühlt, wenn er sich an die Corona-Maßnahmen halten soll.

Diesen Fall schildert die Polizei so: Am Sonntag, gegen 21 Uhr, verletzte ein Gast einen 33-jährigen Angestellten in einem Gastronomiebetrieb auf der Kurt-Schumacher-Straße schwer. Nach ersten Erkenntnissen machte der 33-Jährige den Gast auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen aufmerksam. Danach soll der Gast zugeschlagen haben und der 33-Jährige zu Boden gegangen sein. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 26-Jährigen Hertener als Tatverdächtigen.