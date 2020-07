Bei den regelmäßigen Spielplatzkontrollen haben Mitarbeitende des Zentralen Betriebshof Hertens (ZBH) in den vergangenen Tagen festgestellt, dass bislang eine oder mehrere unbekannte Personen Nägel in Holzspielgeräte geschlagen haben. Betroffen sind Geräte auf den Spielplätzen der Wald-, Comenius-, Ludgerus-, Goethe- und Süder Grundschule am Standort in der Feige sowie der Willy-Brandt-Schule.



Die Nägel stehen teilweise über, so dass für spielende Kinder ein Verletzungsrisiko besteht. Die Nägel wurden entfernt oder ganz eingeschlagen, damit von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht.

Der ZBH führt an allen städtischen Spielplätzen regelmäßige Kontrollen durch, um die Sicherheit der spielenden Kinder zu gewährleisten. Neben wöchentlichen visuellen Routine-Inspektionen gibt es operative Inspektionen im Drei-Monats-Rhythmus sowie jährlich stattfindende Hauptinspektionen.

Der ZBH hat Anzeige erstattet und bittet alle Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise geben können, sich per E-Mail unter k.albig@herten.de zu melden. Da es sich möglicherweise um eine Serie handelt, können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden. Die Stadt und der ZBH bitten daher Eltern und Begleitpersonen vorsichtig zu sein und Spielgeräte einmal zu kontrollieren bevor die Kinder auf ihnen spielen dürfen.