Herten: Vier Männer überfallen 20-Jährigen

Am Samstag gingen gegen 21.30 Uhr vier Männer einen 20-jährigen Hertener am Busbahnhof auf der Kaiserstraße an. Dabei stahlen die Täter dem 20-Jährigen Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Täter hatten alle längere dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und hatten Bierflaschen dabei. Bei der Auseinandersetzung wurde der 20-Jährigen nicht verletzt. Er erstattete die Anzeige später auf der Wache. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.