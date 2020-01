Ein 46-jähriger Radfahrer aus Herten wurde am Sonntag um 16.50 Uhr an der Herner Straße von einem 51-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen angefahren.

Der Radler war in Richtung Herten auf der Herner Straße unterwegs, als der Autofahrer aus der Straße "Am Handweiser" auf die Herner Straße abbiegen wollte. Dabei fuhr er den Radler an. Der Hertener stürzte und verletzte sich. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht