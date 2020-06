Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen auf dem Glückauf-Ring.



Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Motorrad entstand 300 Euro Sachschaden.