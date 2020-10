An einer Schule an der Fritz-Erler-Straße in Herten kam es am Donnerstag gegen 13:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer größeren Anzahl von Personen. Bei Eintreffen der Polizei konnten elf Jugendliche (13 - 16 Jahre / alle aus Herten) angetroffen werden.

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gingen die Beteiligten teilweise mit körperlicher Gewalt aufeinander los. Neun Jugendliche verletzten sich leicht. Fünf von ihnen mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Vor Eintreffen der Polizei flüchteten einige Beteiligte in unbekannte Richtung.Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2631 111 entgegen.