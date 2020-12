Gleich vier mal wurde am, beziehungsweise in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in Herten eingebrochen.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Abend des 25. Dezember in eine

Wohnung an der Wiesenstraße. Sie durchsuchten die Schränke und flüchteten

unerkannt. Die Täter entkamen mit erbeutetem Bargeld.

Aufgehebeltes Fenster

Ebenfalls am 25. Dezember stiegen Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster amEbbelicher Weg in Wohnräume eines Hauses ein. Sie durchsuchten die Räume und

nahmen Geld und Schmuck mit.

Fensterscheibe eingeschlagen

In der Nacht zum 25. Dezember brachen Unbekannte in eine Wohnung am Fockenkamp ein,indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und in die Räume einstiegen. Sie

durchsuchten die Räume und nahmen Geld mit.

Gartenstuhl zur Hilfe genommen

An der Hubertusstraße nutzten unbekannte Täter einen Gartenstuhl, um einWohnzimmerfenster einer Hochparterrewohnung an der Hubertusstraße aufzuhebeln.

Der Einbruch passierte am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, zur Tageszeit. Nach

ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.