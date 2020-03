Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag an mindestens vier Auto und Anhängern die Reifen beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Scherlebecker Straße abgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Schaden etwa 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 zu wenden.