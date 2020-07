Am Sonntag kam um 5 Uhr ein unbekannter Autofahrer auf der Flurstraße nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte in einem Vorgarten gegen einen Baum. Bei dem Versuch wieder auf die Fahrbahn zu fahren, prallte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen weiteren Baum und ein Verkehrsschild. Anschließend flüchtete der Fahrer ohne Auto von der Unfallstelle.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei

beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5400 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Zeugenhinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter der 0800 2361

111.