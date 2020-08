Am Sonntag, dem 23. August 2020, zwischen 11 und 18 Uhr, kann man in zahlreichen Fotografien versteckte Details des berühmten Fachwerkdorfs entdecken.

Neun Fotografen laden ein zu einem zweiten Blick auf die Idylle des wunderschönen Dorfes. Die Faszination ihrer über 50 Bilder liegt in der Reduktion auf minimale Strukturen oder einzelne Gegenstände. Erkennt man, wo das Foto gemacht wurde? Finden die Motive auch diejenigen wieder, die das Dorf vermeintlich schon wie ihre „Westentasche“ kennen? Die Künstler sind gespannt und stehen am Ausstellungstag Rede und Antwort.

Aufgereiht kann man die Fotos – mit dem nötigen Abstand – an der „Mauer“ in der Freiheit

(ist in dem Fall kein Widerspruch) betrachten, sich an ihrer Schlichtheit erfreuen und so zugleich das Dorf neu entdecken…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Infos über Anke Grau (www.foto-im-raum.de)