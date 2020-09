„Ihr mich auch“ heißt es am Donnerstag, 8. Oktober, wenn Simone Solga ihr Programm bei der Kleinkunstreihe 7nach8 im Glashaus präsentiert.

Eine Besonderheit: Bei diesem Nachholtermin gibt es zwei Shows, einmal um 18 Uhr und um 20.07 Uhr. Da die Gästezahl wegen der Corona-Schutzmaßnahmen auf 130 heruntergesetzt wurde, hat Simone Solga angeboten, eine zweite Vorstellung zu geben. So können mehr Interessierte die Kabarettistin in Herten sehen. Für die Show um 18 Uhr gibt es noch Karten.

Es war einmal... eine Kanzlersouffleuse, aber die wollte nicht mehr. Denn das Land ist verrückt geworden: Gesinnung ist wichtiger als Verantwortung, Emotionen sind wichtiger als Fakten, Moralisieren ist wichtiger als Kompetenz. Die alte Solga musste also weg, lang lebe die neue Solga. Und die sagt in ihrem nagelneuen Programm: Wenn das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution. "Ihr mich auch" ist eine Unabhängigkeitserklärung vom Land der Besserwissenden, Untergangspredigenden sowie Meisterheuchlerinnen und -heuchler.

Ticket- und weitere Infos

Die Veranstaltung wird von der Volksbank Ruhr Mitte unterstützt und findet unter den derzeitig gegebenen Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Der Eintritt für Simone Solga beträgt 18 Euro im Vorverkauf. Ermäßigte Tickets kosten 10 Euro. Ermäßigung gibt es für Hertenpass-Inhaberinnen und -Inhaber, Schwerbehinderte, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, BFDler und FSJler.

Kartenvorverkauf:

Glashaus Herten, Hermannstr. 16, 45699 Herten, Ticket-Tel. 02366 303-232

Buchhandlung Droste Hermannstr. 21, 45699 Herten, Tel. 02366 35162

Buchladen Attatroll, Herner Str. 16, 45657 Recklinghausen, Tel. 02361 17002

RVR-Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Str. 14, 45699 Herten, Tel. 02366 181160

www.proticket.de (gebührenpflichtig) als "homeprint" zum Selbstdrucken

Parken: Das Parkhaus "Rathausgalerie" ist während der Veranstaltung bis 24 Uhr gebührenpflichtig geöffnet.