Mein Mann und ich beschlossen, am späten Nachmittag noch eine Runde durch den Hertener Schlosspark, den ich so gerne wegen der uralten Bäume besuche, zu machen. Die Luft war auch am Nachmittag noch mild und der Park so was von gut besucht .. damit hatten wir nicht gerechnet.

Viele Spaziergänger waren unterwegs, Fahrradfahrer, Jogger - Großfamilien vereinnahmten den Spielplatz. Polizei war auch vor Ort, fuhren Streife. Mit Handwink machte ich sie auf den Spielplatz aufmerksam. Ein Beamter nickte mir zu und gab mir zu verstehen, dass sie bescheid wüssten. Okay.

Wir setzten unseren Spaziergang fort und was soll ich sagen/schreiben, unzählige Papiertücher, Reinigungstücher, Schutzmasken etc. lenkten meinen Blick vom zarten Grün ab.

Verärgert über dies und sonstigen Müll beschlossen wir, die Runde schnellen Schrittes abzulaufen.

Überholt wurden wir von jungen Radfahrern - und während sie an uns vorbei fuhren, fanden sie es toll, zu husten und zu niesen.

Tja - so war das heute, im Hertener Schlosspark. Mir fehlen echt nur noch die Worte - aber die Fotos, die sagen viel aus ..