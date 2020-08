Es geht - mit Sicherheitsmaßnahmen - wieder los mit Events. Unter freiem Himmel wurde die Reihe "Summer in the City" auf Schlägel und Eisen eröffnet.

Wer nach Livemusik lechzte, der kam auf Schlägel und Eisen auf seine Kosten: Die Feuersteins haben bei schönem Wetter die Eventreihe "Summer in the city" mit irischer und amerikanischer Volksmusik eröffnet. Anbei einige Fotos zu klicken.