„Mitmischen“ ist das diesjährige Motto der Nacht der Bibliotheken am Freitag, 19. März. Corona-bedingt kann die Nacht in Herten diesmal nicht mit Publikum im Glashaus stattfinden. Daher bringt das Team der Stadtbibliothek Herten die Nacht der Bibliotheken zu allen Interessierten nach Hause.

Los geht es um 16 Uhr mit dem ersten Punkt im Online-Programm. Alle Angebote sind kostenfrei. "Corona-bedingt müssen wir leider auf die gewohnt vielfältigen Veranstaltungen vor Ort verzichten. Deshalb dürfen wir gespannt sein, was uns an diesem Abend online im Glashaus erwartet. Ich freue mich, dass die Mitarbeitenden der Stadtbibliothek trotz der Umstände ein abwechslungsreiches Programm präsentieren", so Bürgermeister Matthias Müller, der die Nacht der Bibliotheken eröffnen wird.

Anmeldung per E-Mail

Alle Interessierten können sich für die interaktiven Angebote per E-Mail an jugendbibliothek@herten.de anmelden und bekommen dann einen Link und weitere Informationen zugesendet. Zehn Minuten vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung können die Teilnehmenden sich einwählen. Alle Angebote sind kostenfrei.