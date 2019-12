Der Gitarrensound und die Stimme von Mark Knopfler sind unverwechselbar. Am 14. März haben Liebhaber der Rockmusik die Gelegenheit die Erinnerungen zurückzuholen, beim Konzert der Tribute Band "Dire Strings" in der Schwarzkaue auf der Zeche Schlägel und Eisen, Glückauf-Ring 35-37.

Der erst 23-jährige Bandleader Alex Moll übernimmt, getreu seinem Vorbild Mark Knopfler, sowohl die Leadgitarre als auch den Leadgesang. Begleitet wird er von einer achtköpfigen Band bestehend aus einem weiteren Gitarristen, zwei Keyboardern, einem Bassisten, einem Percussionisten, einem Pedal Steel Gitarristen und einem Saxophonisten. „Das wird ganz sicher ein unvergesslicher Abend wenn dann zum Abschluss auch noch Going Home gespielt wird“ so Mitveranstalter Heinz Kentrup „und die Eintrittskarte wäre ja auch ein tolles Geschenk“.

Karten für das Event gibt es für 20 Euro zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr online auf schwarzkaue-herten.de/event und in der Schwarzkaue Schlägel und Eisen, sowie in der Buchhandlung Droste, Hermannstraße 21, und der Buchhandlung Lackmann in Westerholt.