Sollte es schon bald im näheren Umfeld des Hofes Wessels der Hertener Bürgerstiftung nach frisch gebackenem Brot duften, dann ist das keine Sinnestäuschung. Im Gegenteil: Noch vor den Sommerferien will ein Team des Hofs das Backhaus wieder in Betrieb nehmen. Ein Projekt, das für das gesamte Quartier rund um den Hof gedacht ist.

Dafür gibt es nun sogar Unterstützung vom „Förderpott.Ruhr“. Der zeichnet das Vorhaben des Freundeskreises Hof Wessels „Ein Backhaus fürs Quartier“ aus und unterstützt mit 4200 Euro das Wirken des Hofes Wessels im Quartier. Hofleiterin Karina Spohr freut sich sehr darüber, dass das Backhaus mit dieser Unterstützung neu belebt werden kann. Eine Weile lag das Backhaus im Dornröschenschlaf, ist nun aber wieder hergerichtet und kann demnächst in Betrieb genommen werden. „In Zukunft soll hier einmal im Monat eingeheizt werden“, sagt Karina Spohr. „Kuchen, Brote und allerlei leckere Backwaren werden wir gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers herstellen.“

Bis es so weit ist, rechnet sie noch mit einer Übergangszeit, in der das Team zunächst einmal selbst ausprobieren muss, wie alles gut funktionieren kann. „Wir lassen uns da selbst auf ein kleines Abenteuer ein.“

Bevor dann der Steinofen zum Quartiersofen wird, werden die Backtermine rechtzeitig bekanntgegeben. Vorstellen kann sich das Hofteam auch, dass sich Gruppen zum Backen anmelden. Aktivitäten drumherum, wie Handarbeiten, Werken, Kräuterbutter machen und vieles mehr sind ebenfalls möglich. Aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist das Backhaus auf dem Hof Wessels.