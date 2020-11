Die Hertener Stadtwerke bringen zurzeit die Weihnachtsbeleuchtung an. Rund 30 Lichterbögen an der Hermann- und Ewaldstraße sollen für Adventsstimmung sorgen. In Scherlebeck leuchten in der Weihnachtszeit rund 30 Sternschnuppen rund um das Stadtteilzentrum, in Westerholt erstrahlt Lichterglanz an rund 40 Laternen. Vom 27. November bis zum 6. Januar können sich Passanten in den Nachmittags- und Abendstunden am festlichen Funkeln erfreuen.