Laurence Dreyfus und Heidi Gröger präsentieren am Sonntag, 21. Juni, um 11 Uhr beim Schlosskonzert stimmungsvolle Stücke aus vergangenen Musikepochen. Karten kosten 16 Euro. Weitere Informationen zu Tickets und Schutzmaßnahmen gibt es unter 02366 303-507.

Laurence Dreyfus, Diskant- und Bass-Gambist und künstlerischer Leiter des Gamben-Consorts Phantasm, wurde im amerikanischen Boston, Massachusetts geboren. Neben seinem Cellostudium bei Leonard Rose an der Juilliard School in New York beschäftigte er sich mit Musikwissenschaft und Politologie, wandte sich jedoch nach seinem Abschluss bald der Viola da Gamba zu und studierte dieses Instrument bei Wieland Kuijken am Königlichen Konservatorium in Brüssel, wo ihm das Diplôme supérieur verliehen wurde. Seither konzertierte er als Solist und mit seinem Ensemble Phantsam auf fast allen wichtigen Festivals und Konzertbühnen in Europa, den USA und Fernost.

Heidi Gröger hat sich als Gambistin, leidenschaftliche Lehrerin und Festivalleiterin in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Sie ist Dozentin für Viola da gamba an der Musikhochschule Frankfurt am Main, gibt regelmäßig Meisterkurse beim „vielklang Festival“ in Tübingen und unterrichtet bei den Sommerkursen auf Schloss Seehaus. Zusammen mit Johannes Weiss leitet sie das Musikfest Eichstätt. Ihre Vorliebe, die Alte Musik, entdeckte sie bereits während ihres Schulmusikstudiums an der Münchner Musikhochschule.

Beim Konzert müssen die Besucherinnen und Besucher den üblichen Mindestabstand und die ausgeschilderten Hygieneregeln einhalten: Beim Betreten und Verlassen des Schlossgebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, am Sitzplatz kann dieser abgenommen werden. Die Garderobe bleibt geschlossen. Als Ablage für Jacken und Mäntel können die leeren Sitzplätze verwendet werden. Es gibt kein gastronomisches Angebot und auch der „After Concert Talk“ mit Ulrike Froleyks findet nicht statt.