Heute ist nun der 1. Advent und für die meisten von uns stellt sich wieder die Frage: Was schenke ich meinen Liebsten und Freunden zu Weihnachten?

Es ist sicher nicht so einfach in einer Zeit in der fast jeder alles hat was er braucht. Also kommt man oft auch zu der Lösung Gutschein, oder Geldgeschenk.

Ganz ehrlich, ist das der Sinn des Schenkens? Ja ich höre schon den Aufschrei, dann bekomme ich wenigstens was ich mag.

Okay, stimmt schon, aber ist es nicht eigentlich der Sinn des Schenkens überrascht zu werden? Zu bemerken, der Schenkende hat sich wirklich Gedanken gemacht wie er mich erfreuen kann?

Was soll ich mit einem Gutschein eines absolut überteuerten Blumenhändlers, dessen Laden ich nie betreten würde, oder eines Discounters?

Letztens habe ich einfach mal so selbstgestrickte Socken bekommen, so viel Arbeit, ich habe mich sehr gefreut.

Wenn ich bemerke, es hat sich jemand Gedanken gemacht um mich zu erfreuen, dann hat das sicher auch etwas mit Wertschätzung zu tun.

Wie seht ihr das?