Das Konzert der Band "Big Wheel" im Schnitzelhaus Christ war ein voller Erfolg und stieß auf gute Resonanz. Daher wird die Konzert-Reihe fortgesetzt. Am Sonntag, 2. August, ist Robin Stone in der Süder Gaststätte auf der Herner Straße 68 zu Gast.



Der Sänger tourt seit vierzig Jahren durch Clubs. In Herten macht er nun zum zweiten Mal Halt.

„Robin hat sich damals in die Herzen des Publikums gespielt“, erinnert sich Gastgeber Hansel Christ. Die Konzerte lassen die Besucher eintauchen in die musikalische Geschichte der Siebziger bis heute. Unplugged und auf eigene Art covert er Songs von Rod Stewart über Neil Young bis Smokie. Robin Stone begeistert hierbei mit ausdrucksstarker Stimme und perfektem Gitarrenspiel. Einlass ist um 11 Uhr. Konzertbeginn ist um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.