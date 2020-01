Herten ist Langweilig?

Hallo ich finde Herten langweilig aber wieso?ich finde es gibt nicht so gute Läden wenn nur so ein paar oder es gibt so blöde Läden wie Tedi oder so anstatt man Mal ein Laden aufmacht der sich der Jugend und Popkultur anpasst.Wie zb ein CDs Laden wo Man CDs verkaufen und kaufen kann weil man braucht dann nicht immer nach Recklinghausen fahren zum mediamarkt.oder man macht so ein neues Jugendzentrum auf

Das wären so meine wünsche ^-^