Der Kabarettist Stefan Waghubinger kommt am Donnerstag, 4. Februar, nach Herten, um im Glashaus virtuell für das Publikum zu spielen. Corona-konform können die Zuschauerinnen und Zuschauer sich kostenlos über den Kultur- und Bildungskanal Herten den YouTube-Live-Stream gemütlich von Zuhause aus ansehen. Los geht es um 20.07 Uhr.

"Da die Einschränkungen aufgrund von Corona weitergehen, hat sich das Kulturbüro Herten dazu entschlossen, andere Wege zu probieren, um dem Publikum die lang geplante Vorstellung nicht vorzuenthalten", so Bettina Hahn vom Kulturbüro der Stadt Herten.

Über den Kultur & Bildungskanal Herten auf YouTube bzw. über DIESEN direkten Link präsentiert Stafan Waghubinger sein Programm "Jetzt hätten die guten Tage kommen können" live auf der Bühne und die Gäste sind online dabei.

Das Programm

In seinem dritten Soloprogramm "Jetzt hätten die guten Tage kommen können" hat es Waghubinger ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen. 70 Minuten glänzende Unterhaltung trotz verstaubter Oberflächen. Aber Vorsicht, zwischen den morschen Brettern geht es in die Tiefe!

Interessierte erhalten unter HIER einen Vorgeschmack auf den Live-Stream. Weitere Informationen über Stefan Waghubinger und sein Programm erhalten die Zuschauende unter www.stefanwaghubinger.de.

Wer seine bereits erworbenen Karten zurückgeben möchte, kann sich bei Gabriela Geisler im Kulturbüro unter der Telefonnummer 02366 303-232 melden. Auch können die Karten gerne zugunsten der Künstlerinnen und Künstler gespendet werden.