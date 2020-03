Kinderbibelwoche in Herten-Westerholt

Einladung zur Kinderbibelwoche

Am 15. Februar fand der erste Kinderbibeltag für die Christuskirchengemeinde Herten statt. Wie auf dem Bild zu sehen kamen viele auch zum Famileingottesdienst am Sonntag, den 16. Februar.

Nun folgt die 1. gemeinsame Kinderbibelwoche. In der Kirchengemeinde Westerholt-Bertlich haben diese Veranstaltungen schon lange Tradition. Diakonin Anne Schindler und ihr Team haben viel Erfahrung, die in der Arbeit mit Kindern dringend notwendig ist.

Vom 6. April bis 9. April 2020 finden in den Gemeinderäumen des Thomasgemeindezentrums, Langenbochumer Str. 435, 45701 Herten die Angebote statt. Diakonin Anne Schindler fasst die Angebote zusammen: „Wir bereiten uns auf Ostern vor.“ Dieses geschieht mit vielen verschiedenen Angeboten. Gemeinsamkeit wird bei den Mahlzeiten gelebt und erlebt. In Untergruppen wird gebastelt, gespielt und gesungen. Wichtig ist es Spaß zu haben und Gottes Wort zu hören. Natürlich gehört auch soziales Lernen dazu: Sich selbst und sein Gegenüber wahrzunehmen und gemeinsam Freude zu haben. Die Kinderbibelwoche kann ebenso wie Ferien ohne Koffer (wir werden darüber berichten) Familien in den Ferien zu entlasten.

Gestartet wird um 9:00 Uhr und endet um 13:30 Uhr. Ein Kostenbeitrag von 10 € wird erbeten.

Anmeldungen sind möglich im:

Gemeindebüro Westerholt

Langenbochumer Str. 435, 45701 Herten

Tel.: 0209-620704

Email: re-kg-westerholt-bertlich@kk-ekvw.de

Oder bei Anne Schindler

Tel.: 02365 59007

Email: a.schindler1960@gmx.de