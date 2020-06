Aufgrund der Corona-Lage hat sich vieles verändert. Auch die Jugendarbeit. Trotzdem haben die Waldritter sich alle Mühe gegeben und ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt.

So wurde ein Hygienekonzept entwickelt an die, die Angebote angepasst wurden. Manche Aktivitäten finden in kleineren Gruppen statt, andere wurden zu Online-Angeboten umstrukturiert. Ein Beispiel dafür ist die Ferienwoche „Das goldene Schwert“. Sie wurde zu einem online Konzept in die „Zauberakademie für Kurioses“ umgewandelt.

Der "offene Jugendtreff im KreativCampus" öffnet seine Pforten für ein aktuelles Ferienprogramm unter Coronabedingungen. Am 6. Juli findet die "Vogelhochzeit" für Kinder von 8 bis 12 Jahren von 10 Uhr bis 13 Uhr statt. Die Präsenzveranstaltung wird outdoor durchgeführt und ist kostenlos. Los geht es vor dem Jugendtreff, Ewaldstraße 16. Informationen und Anmeldung gibt es bei Carmen Muhs unter 015123597979 oder carmen.muhs@waldritter.de.

Vom 13. Juli bis 17. Juli können Kinder von 6 bis 10 Jahren die "Zauberakademie für Kurioses" erkunden. Von 10 Uhr bis 16 Uhr ist die Veranstaltung mal online, mal offline. Die Teilnahme kostet 30 Euro, zusätzliche Informationen erteilt Carmen Muhs unter der Nummer 015123597979 oder per Mail unter carmen.muhs@waldritter.de

Online- und Outdoor-Angebote für Kids

Das Outdoor-Abenteuer "Ein Königreich im Gemüsebeet" für Kinder von 6 bis 10 Jahren findet vom 27. Juli bis 31. Juli jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist der WaldritterGarten, die Grünfläche am Wittkamp am Parkplatz. Anmeldung sind bei Carmen Muhs möglich. Die Telefonnummer lautet 015123597979.

Ab 1. Juni bis 31. August startet die „Ludothek on Tour". Familien können hier Spiele für Kinder ab 6 Jahren ausleihen und die Spiele werden zu den Familien nach Hause gebracht. Informationen und Anmeldung gibt es bei Stephan Fritz unter 017657733720 oder per Mail: stephan.fritz@waldritter.de.

Seit dem 1. Juni gibt es außerdem noch das Angebot "Der Kapitän". Der Escape-Room für Kinder ab 8 Jahren ist ein Online-Angebot, kostenlos Informationen und Anmeldung dazu finden Interessierte unter online@waldritter-nrw.de.

Weitere Informationen und alle Angebote sind auch online zu finden unter

http://www.waldritter.de/orte/jugendtreff/