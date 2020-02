Seit Kurzem können Bürger in der Stadtbibliothek in der Hertener Innenstadt kostenlos Magazine über den Lesezirkel "Sharemagazines" lesen. Um das Angebot nutzen zu können, müssen die Leser sich nur in den Bibliotheksräumen befinden und auf ihrem Smartphone oder Tablet die kostenlose App "Sharemagazines" installiert haben. Dann stehen Interessierten über 500 nationale sowie internationale digitale Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung.

Beispielsweise stehen für Hobbyköche über 20 Magazine aus dem Bereich "Essen und Trinken" bereit. Fussballfans können mit dem "Kicker" oder den "11 Freunden" am Ball bleiben. Regionale Nachrichten bekommt man in der "Neuen Ruhrzeitung", der "WAZ Essen" oder der "Westfälischen Rundschau". "Ob Business oder Lifestyle, Männer oder Frauen, Reisen oder Garten und Wohnen: im großen Angebot wird jeder fündig", so Marie-Luise Karla, Leiterin der Stadtbibliothek.

Wer den digitalen Lesezirkel "Sharemagazines" vor einer Installation der App erst einmal ausprobieren möchte, kann sich dafür an der Informationstheke der Erwachsenenbibliothek ein Gerät ausleihen.