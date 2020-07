Die Komponistin und Sängerin Nic Koray, die bekannte Acts wie The Cranberries supportete, Frontfrau der Ruhrgebietslegende „Your finest drops“ war und bis heute Textdichterin und Stimme des Elektronic-Projektes Monocular ist, ist mit ihrer Gitarre und ihrem Koffer voller neuer und alter Lieder am Samstag, 1. August, eines der Highlights des REset Open Airs an der Hof Wessels Gastronomie.



Die deutsch-türkische Sängerin erzählt in ihren Liedern von den kleinen und großen Wundern des Lebens und unserer Verantwortung. Dabei stehen ihre Songs zuweilen wie Bilder vor den Augen bzw. Ohren der Zuhörer und entführen diese hin zum Sinn zwischen den Zeilen und in die Untiefen des eigenen Herzens, dahin, wo die Geschichten des Lebens stehen, die wirklich zählen. Für das leibliche Wohl der Gäste wird mit kühlen Getränken und einer kleinen Speisekarte mit Ofenkartoffeln, Flammkuchen und Salaten gesorgt; bei den angekündigten sommerlichen Temperaturen ein Abend wie ein Kurzurlaub vor der eigenen Haustür. Los gehtes um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Anmeldung unter: hofwesselsgastronomie@gmx.de