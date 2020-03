Wenn sich einmal im Jahr die Arras-Freunde-Herten und die Gemeinde der Thomaskirche treffen, dann gibt es immer einen besonderen Film aus Frankreich zu sehen. Auf Anregung der Arras-Freunde entstand so eine schöne Kooperation.

Dieses Mal stand „Paulette“ auf dem Programm, die Geschichte einer von Altersarmut betroffenen kauzigen bis bösartigen Dame, die ihr Leben in einem heruntergekommenen Pariser Vorort fristet.

Per Zufall kommt sie an Drogen und lernt schnell, damit Geld zu verdienen. Eine Krimi-Komödie, die das Publikum trotz aller Problematik zum Lachen brachte.

Ein echter französischer Film, der 2013 das deutsche Publikum begeisterte und jetzt auch die Arras-Freunde-Herten zusammen mit den Filmfreunden der Thomasgemeinde.

Unser Vorstand lud bei der Gelegenheit wieder zu einem „verre d’amitié“, einem Gläschen „auf die Freundschaft“ ein.

Wir freuen uns, einen Platz in der Filmreihe der Thomaskirche gefunden zu haben. Der letzte Freitag im Februar ist ein fester Termin geworden und es soll auch so weiter gehen.

Erika Springstub

29.02.2020