Der Markt zum Feierabend, der Treff für nette Leute, der Tag an dem die Küche kalt bleibt: Immer am ersten Mittwoch eines jeden Monats findet der Kulinarius-Feierabendmarkt in und an der Glashaus-Rotunde statt.

Der Markt lädt zum Treffen, Quatschen, Schlemmen, Sehen und Gesehen werden ein. Am Mittwoch, 4. März, von 17 bis 21 Uhr öffnet das Glashaus seine Türen für den nächsten Feierabendmarkt. Alle sind herzlich eingeladen zu kommen. Der Eintritt ist wie immer frei.

"Im März sind wieder mehr Händlerinnen und Händler im Glashaus dabei", so der Organisator und Künstler Punky Bahr. "Neben Forellen-Andy gibt es bei Wood and Resin Interieur der besonderen Art, nämlich Lampen, Schalen und Diverses aus Holz, Beton und Harz", so Punky Bahr.

Ein Imker bietet vor Ort seine Waren an. Der Gurken-Mann rollt wieder seine Fässer herein. Molitor schenkt tolle Weine aus verschiedenen Ländern aus. An Steiners Grill gibt es wieder leckeres Grillgut. "Neben Brat- und Mettwurst gibt es auch Krakauer und Nackensteaks. Und wer lieber Geflügel möchte, bekommt bei ihm auch Hähnchen-Koteletts", beschreibt Punky Bahr.

Ingo, alias DJ Snake, präsentiert auf dem Kulinarius sein verrücktes Huhn und Schnaps in Dosen. Das Kaffee-Mobil schenkt Kaffee-Spezialitäten aus. Im Bistro bekommen die Gäste ein frisch gezapftes Bier. Und wem Fisch, Fleisch und Geflügel nicht zusagen, der kann sich an herzhaften Dinkel-Puffern aus Kartoffeln oder süßen Pfannkuchen satt essen.

"Piano-Klänge laden die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein und schaffen eine tolle Atmosphäre", so Bettina Hahn, Mitorganisatorin aus dem Kulturbüro. Größere Gruppen können auch gerne einen Tisch unter der Telefonnummer 02366 303-656 reservieren.