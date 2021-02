"Ab zum Drive-In", startet Andreas Wilkens von der evangelischen Erlöserkirche am Sonntagmittag, 14. Februar, das Auto. "Richtig, bevor wir hier verhungern", erwidert Norbert Mertens von der katholischen Pfarrei St. Antonius. Um Burger & Co. geht es den beiden Pfarrern aber nicht. Oder etwa doch?

Von Sara Drees

Heute (Sonntag, 14. Februar) war Valentinstag. Wie so ziemlich alle Feiertage in der Corona-Zeit ein außergewöhnlicher, wie sich auf dem Hertener Marktplatz gezeigt hat. Der wurde in Absprache mit der Stadt Herten und mit freundlicher Schneedienst-Unterstützung eines örtlichen Garten- und Landschaftsbaus vorrübergehend gesperrt - für einen "Valentins-Drive-In". Organisiert hatten das die katholische Pfarrei St. Antonius und die evangelische Christus-Kirchengemeinde Herten. Traditionell laden die beiden Gemeinden in Kooperation seit 14 Jahren zum ökumenischen Gottesdienst für Verliebte am Valentinstag ein. Und das sollte auch trotz Lockdown und Schnee so sein.

Den kalten Temperaturen zum Trotz hatte das insgesamt 15-köpfige Organisationsteam pünktlich um 16 Uhr alles vorbereitet. Über den Marktplatz wurden die Fahrzeuge - kontaktlos und mit Abstand - in die (kleine) Schlange eingewiesen. Die Predigt gab´s zwar nicht live, dafür aber über einen YoutTube-Link direkt auf die Mobilgeräte ins Auto. Kurzweilige neun Minuten mit den beiden gastgebenden Pfarrern, die sich gerade bei einer bekannten Fast-Food-Kette mit Hühnchen-Snacks und Kaffee versorgt hatten. "Bequem und schnell" sei das gegangen, wie so oft im Alltag notwendig - und das gelte eben nicht nur für die Mahlzeiten, sondern auch für die Liebe. Ein schnelles Küsschen in Zeitnot sei wichtig in einer Beziehung, unbedingt müsse man sich aber auch die Zeit für mehr Tiefe nehmen: ein gedeckter Tisch, romantisches Kerzenlicht, gemütliche Stunden in Zweisamkeit. "Denn sich nur von Fast-Food zu ernähren, kann krank machen."

Als es einem trotz der kalten Außentemperaturen schon warm ums Herz geworden ist, geht es weiter zur zweiten Station. Dort warten die beiden Pfarrer - diesmal leibhaftig - um allen Verliebten am Beifahrer-Fenster ihren Valentinstagssegen auszusprechen. "Aber erst Händchen halten", grinst Andreas Wilkens. Und aufs Küsschen zum Abschluss besteht er auch. "Wir kommen jedes Jahr zur Valentins-Messe - selbstverständlich auch zum Drive-In", erklären Detlef und Katja Bayer. Das Hertener Paar geht ins 14. Ehejahr, ist seit 19 Jahren glücklich zusammen. Die rote Rose - die gibt´s an der dritten und letzten Station - haben sie sich damit redlich verdient. Live-Musik, wie sonst bei den Messen üblich, gibt es an diesem Tag leider nicht. Aber: Zum Trost hat das Team eine viereinhalbstündige Spotify-Playlist zusammengestellt - von Whitney Houstons Klassiker "I will always love you" über Schlager-Hits von Udo Jürgens und Matthias Reim bis zu Lady Gaga. "Ihr seid einfach toll!", winkt ein Paar noch zum Abschied, das extra aus Dinslaken angefahren ist. Im nächsten Jahr wollen sich alle aber in der warmen Kirche wiedersehen.