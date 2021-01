Zunächst wünsche ich allen Lesern ein frohes neues Jahr.

Mit Spannung erwartete ich diesen Jahreswechsel. Hatte doch die Regierung an die Vernunft appelliert, mit der Bitte dieses Mal auf das Sylvester Feuerwerk zu verzichten.

Also hier wurde geknallt was das Zeug hält.

Wo waren alle diese Leute, die im Fernsehen vollmundig erklärt hatten, sie machten sich eh nichts aus dem Geknalle und würden lieber ruhig und besinnlich in das neue Jahr hinübergleiten.

Hier jedenfalls war alles beim Alten, bis nach 1.00 Uhr ging es rund.