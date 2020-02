Am Sonntag, 8. März, findet im naturRAUM am Paschenberg, Paschenbergstraße 161, ein Trommelworkshop im Rahmen der Frauenkulturtage statt.

Der Workshop richtet sich an alle musikbegeisterten Frauen und Mädchen. Egal, ob talentiert oder völlig aus dem Takt. Es geht es nämlich darum, Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren zu haben! Trommeln macht Spaß, ist gesund und entspannt! Am Ende des Workshops werden alle gemeinsam ein Stück spielen und begeistert sein. Ein eigenes Instrument ist nicht notwendig.

Die Teilnahmegebühr beträgt 27 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos gibt es bei Christiane Gruska, Trainerin für Lebensfreude, Tel. 02366 / 9372041 oder unter gruska@freenet.de