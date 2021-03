Heute Morgen kam es mir in den Sinn, wie es in Westerholt Geschäftemäßig vor ca.40 Jahren aussah. Erinnert ihr euch noch?

Angefangen am Rathaus die Bahnhofstraße hinab gab es da zuerst den Modeladen Hermannski.

Auf der anderen Seite (heute eine Wohnung) die Bäckerei Hartmann, als ich 1980 meine Tochter bekam, brachte mein Mann mir immer köstliches Gebäck von dort mit ins Krankenhaus.

Das heutige Rewe war damals Extra.

Der alte Bahnhof hatte einen romantischen Biergarten auf der Rückseite, der mich sogar zu einer Geschichte inspiriert hat.

https://www.sternenplanet.de/autorenhp/nachdenkliches.html

Weiter die Bahnhofstraße hinab gab es die Kaufhalle, in der man fast alles bekam.

Auf der anderen Seite die Drogerie Schmitz und dahinter zuerst einen Milchladen indem man noch lose Milch bekam, hinterher war Biegert in dem Laden und später Schlecker.

Wo heute Kik ist war damals Edeka und gegenüber Coop.

In dem Optikerladen war damals das Fischgeschäft Klare und an der nächsten Kreuzung der Textilladen Bennor.

Auf der anderen Seite gab es einen Kinder Bekleidungsladen und schräg vis a vis eine Quelle Fundgrube.

Außer der Bäckerei Gartenbröker fällt mir kein Geschäft ein, das es bis in die heutige Zeit geschafft hat.

Eigentlich Schade, oder?

Damals war Westerholt ein Einkaufsparadies, wo man fast alles bekam was das Herz begehrte.

Leider hatte ich damals noch keine Digi Cam, daher das Bild des alten Bahnhofs vor dem Abriss.