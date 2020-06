Die „Night of Light“ ist ein flammender Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft.

Durch Corona ist die Eventbranche fast vollständig zum erliegen gekommen.

An über 2500 Veranstaltungsplätzen leuchteten die roten Lichter als Mahnmal.

Die "Night of Light" vereint Marktteilnehmer aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, um in einer konzertierten Aktion ein imposantes Zeichen für eine vom Aussterben bedrohten Branche zu setzen und zu einem Dialog mit der Politik aufzurufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können.

Quelle: www.highlight-web.de/6241/night-of-light/