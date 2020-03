Gedanken in der Corona-Krise

Erwachen!

Was liegt heute an? Was muss ich tun?

Ernüchterung: Nichts! Hausarrest! Corona Krise.

Zurück in den Alltag, ab ins Bad.

Rollladen hoch, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern.

Wieso? Alles ist anders, der Himmel müsste weinen,

zumindest bedeckt sein.

Wie kann es sein, alles sieht doch so normal aus,

aber nichts ist es mehr.

Gedanken, so viele Tote.

Soll ich das Radio anmachen, erfahren wie viele es wieder erwischt hat?

Will ich das wissen?

Will ich die Gedanken an mich heranlassen?

Ja, ich muss, muss auf dem Laufenden sein.

Wie mag es den Tausenden zu Mute sein, die es schon erwischt hat?

Wie mag es denen gehen, die Angehörige verloren haben,

oder die in den Krankenhäusern liegen, ohne Besuch,

hilflos ihren Gedanken ausgeliefert.

Noch hat es uns nicht erwischt, aber wann wird das Glück uns verlassen?

Ein sehr altes Lied kommt mir in den Sinn.

Zeiten wieder Beten zu lernen, aber werden wir gehört?

Alles was wir nun tun können ist Warten und Hoffen!

In diesem Sinne.

Bleibt gesund!